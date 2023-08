"La disattivazione dell’account Instagram fa parte dell’accordo tra Charlene e Alberto. A patto di lasciare la comunicazione nelle mani del palazzo, le viene permesso di ritirarsi lì (in Svizzera) e ottenere libertà altrove" scrive il quotidiano Bild. Charlene aveva un suo profilo personale che usava, sebbene sporadicamente, per tenere aggiornati i follower. Pubblicava foto dei figli, scatti di eventi ufficiali e, durante il lungo soggiorno in Sudafrica a causa di un'infezione, lo ha usato anche per rassicurare di tanto in tanto sulle sue condizioni di salute.

Cosa c'è dietro la chiusura dell'account? "È stato un ordine di palazzo? Si tratta di una conferma della notizia che Charlene vive ormai da sola in Svizzera, lontano dalla vita principesca dei Grimaldi?" si chiede il francese Paris Match. In effetti balza all'occhio come la disattivazione del profilo di Charlene di Monaco sia arrivata proprio in concomitanza della notizia, non confermata da fonti ufficiali, secondo cui la principessa vivrebbe in Svizzera, lontana da Palazzo Grimaldi, e riceverebbe suo marito Alberto solo su appuntamento.