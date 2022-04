Charlene e Alberto a un passo dall'addio? "Lui è disposto a tutto per non divorziare"

Federica Pellegrini in vacanza in Sicilia con Matteo Giunta

Leggi Anche La principessa Charlene è tornata a Monaco: convalescenza a palazzo

"Per la prima volta, Charlene ha pronunciato la parola divorzio. e questo è impensabile per lui. E' pronto a tutto pur di non arrivare a tanto e questo lei lo sa molto bene" ha rivelato una fonte vicina alla famiglia Grimaldi alla rivista Voici.fr. Parole che sembrano trovare conferma nel fatto che, dopo aver lasciato la clinica svizzera, la principessa ha preferito proseguire la sua convalescenza a Roc Angel, 56 ettari di pura pace nell'entroterra del Principato, invece che a Palazzo Grimaldi con il marito e i figli

Jacques

Gabriella

Sempre secondo la fonte, il Principe non ha potuto fare altro che accettare le condizioni poste da sua moglie per scongiurare il pericolo di uno scandalo. "Lei ha accettato di apparire a fianco di Alberto in occasione dei grandi eventi, come Il ballo della rosa o il Grand Prix, o di cerimonie internazionali", ha spifferato il bene informato. Ma di tornare a Palazzo Grimaldi in pianta stabile "non ci pensa nemmeno".

Potrebbe interessarti anche: