Vacanze insieme Intanto Charlene ha trascorso l'estate su uno yacht con Alberto, 65 anni, e i loro gemelli di 8 anni, Jacques e Gabriella. Quindi dopo le settimane estive insieme, ognuno sarebbe tornato nella propria casa, lei in Svizzera e lui a MonteCarlo con i bambini. Il tedesco Bild spiega che i due "ora sono buoni partner, si prendono cura dei bambini a turno", e le vacanze ne sarebbero la prova.

Leggi Anche Principessa Charlene, i genitori si sono trasferiti a Monaco

"Coppia cerimoniale" Stando a Voici invece, l'ex nuotatrice olimpionica, 45 anni, vedrebbe il marito solo per ragioni ufficiali. Secondo una fonte vicina alla principessa, Charlene e Alberto sono una "coppia cerimoniale", con la principessa che ha garantito al marito il ritorno nel principato per ogni evento pubblico di rappresentanza, in cambio della possibilità di vedere i figli più spesso.

Leggi Anche Charlene e Alberto di Monaco insieme a Firenze, nel nome di Grace Kelly

Il rientro a Monaco dopo la malattia Charlene di Monaco è tornata a casa nel novembre 2021 dopo 10 mesi in Sudafrica, ma non perfettamente guarita. Ha trascorso un periodo in una clinica svizzera per potersi rimettere in sesto, alimentando con la sua lontananza dalla famiglia le voci di un divorzio imminente con il principe Alberto. Chiacchiere prontamente smentite da entrambi. Anche durante il decennale della sua fondazione, la principessa ha parlato d quanto la famiglia le sia accanto e sia utile alla sua guarigione: "Sto molto meglio, la mia famiglia è la mia roccia". In aggiunta ha raccontato di come lei e il marito siano affiatati nel dare ai bambini l'educazione che adeguata al ruolo che saranno chiamati a rivestire da grandi.