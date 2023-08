Alberto di Monaco con la ex per i 20 anni del figlio Alexandre

Il Principe posa sorridente a tavola con il suo secondogenito e con la sua ex, proprio nei giorni in cui sono tornate a farsi insistenti le voci di divorzio dalla moglie, la principessa Charlene .

Una riunione di famiglia in piena regola, quella che ha avuto luogo per il compleanno di Alexandre. E' stata Nicole Coste, a condividere sui social gli scatti in cui compare, tra gli altri commensali, anche un sorridente Alberto di Monaco. A tavola con loro all'aperto sotto le fronde degli alberi ci sono anche Jazmine Grace Grimaldi, la prima figlia del Principe (nata dal flirt vacanziero con l'americana Tamara Rotolo) e i ragazzi che sua madre ha avuto da un'altra relazione. "È mia sorella maggiore e le voglio bene come voglio bene ai miei due fratelli maggiori da parte di madre" aveva spiegato Alexandre a Point de Vue. Nessun accenno ai piccoli Jacques e Gabriella, i due figli che Alberto ha avuto dalla principessa Charlene, assenti anche dalla rimpatriata. Intanto Nicole sembra sempre più presente intorno al Principe: viene spesso avvistata a Monaco, come alle celebrazioni di Santa Devota. Segno che tra loro il legame è stretto.



I figli di Alberto di Monaco Né Alexandre né Jazmine, nonostante siano i figli maggiori di Alberto di Monaco, possono vantare diritti sul principato, poiché nati al di fuori del matrimonio. Ma ad essere chiamato "illegittimo", Alexandre non ci sta: "E' un insulto" ha spiegato a Point de Vue, "Nessuno dei miei genitori era fidanzato o sposato con un'altra persona, non hanno commesso adulterio". Gli eredi saranno Gabriella e Jacques come previsto dalla legge del Principato: la prima avrà un ruolo di spicco e incarichi ufficiali, mentre il secondo subentrerà a suo padre. Non è chiaro quali siano i rapporti tra i quattro: mentre i più grandi hanno un bel legame, la prima e unica foto con i piccoli è comparsa sui social poco più di un anno fa.