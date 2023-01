Caterina Balivo, cena con le amiche per smaltire i panettoni

Le invitate ignare si ritrovano a fare una gara di panettoni che serve a svuotare la dispensa della conduttrice napoletana. Non si butta via niente, figuriamoci i dolci tipici della tradizione natalizia!

La cena dei panettoni Caterina Balivo, 42 anni, sui social scrive: “Degustazione panettoni a casa mia”. E poi in un video svela il mistero: “Ragazzi, questa sera ho deciso… Le mie amiche non lo sanno… Chi vincerà tra Cracco, Sal de Riso e Fornasetti? Loro non lo sanno: le ho invitate a cena dicendo di non portare il dolce. E’ una serata detox”. La conduttrice nelle Storie inquadra l’allegra tavolata di amiche, tra cui spunta la bionda Elena Santarelli, 41 anni, e dice: “Pronte per aprire gli ultimi panettoni. Mi sa che vince quello di Cracco. Ragazze sia magrissime, bellissime e vecchissime”. Un’amica prova a dire a Caterina: “A casa mia non si chiama degustazione di panettoni. Al 18 gennaio si chiama rimasugli di Natale”. Ma la padrona di casa replica divertita: “No, siamo avanti, perché c’è carnevale” dice mostrando il piatto con le chiacchiere e le frittelle. E poi ci sono anche l’ananas e i datteri del Kuwait. Elena Santarelli prova ad acchiappare per sé i griffatissimi datteri da mangiare con la crema. Alla fine, vince il panettone… Ma di chi?



Party e amiche Caterina Balivo adora far festa con le amiche e pure una cena a casa sua si trasforma in un party. Mancano poche settimane al suo compleanno e chissà cosa starà organizzando la conduttrice napoletana, mamma di Guido Alberto, 10 anni, e Cora, 5. L’anno scorso aveva scelto di spegnere le sue 42 candeline tra la neve in una baita a San Vigilio di Marebbe, località montana in cui per molti anni ha vissuto con il marito Guido Maria Brera. Quale location farà da sfondo all’evento di febbraio?

Le nozze con Guido Maria Brera Caterina Balivo nel suo passato vanta una partecipazione al concorso di Miss Italia, in cui si è classificata terza. Nel 2000 ha esordito in tv come valletta di Fabrizio Frizzi e poi è diventata una bravissima conduttrice. Dal 2014 è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera. Le nozze civili sono state celebrate con una bellissima e romantica cerimonia a Capri. Caterina Balivo è mamma di Guido Alberto nato nel 2012 e Cora nel 2017. La coppia ha anche un’altra figlia Costanza, diventata da poco 18enne e nata da un precedente matrimonio di Brera.