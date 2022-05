Caterina Balivo: "Ho tre taglie in più, ma sono felice"

Caterina Balivo accoglie questa sua metamorfosi con grazia, accettando volentieri le nuove forme del suo corpo: "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", racconta la conduttrice a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero.

Un bel messaggio di body loving quello di Caterina, che invita tutte ad apprezzarsi e a coccolarsi proprio come fa lei. "Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando", spiega nell'intervista.

Nel 1999 la Balivo ha partecipato al concorso di Miss Italia e, in 23 anni, il suo fisico si è trasformato, con le curve che si sono fatte più morbide e dolci. Quello che non è cambiato è il suo sorriso splendido e la sua incontenibile gioia di vivere. A 19 anni era una ragazza stupenda, oggi a 42 è una donna strepitosa... in futuro sarà ancora più bella.