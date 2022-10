Caterina Balivo shopping sbarazzino per le vie della Capitale

Minigonna perfetta a 42 anni

Caterina Balivo, nel suo passato il terzo posto a Miss Italia nel 1999, sfoggia una minigonna perfetta per i suoi 42 anni. Le gambe toniche e abbronzate sono messe in risalto dalla gonna corta per un outfit da shopping decisamente trendy e chic. Del resto, la conduttrice tv di origini napoletane è sempre stata appassionata di moda e sa mescolare bene capi di tendenza e outfit classici esaltando il suo corpo. Per il pomeriggio romano ha scelto di lasciare i capelli sciolti al vento con le ciocche che fanno capolino dalle spalle. In testa indossa un cappello ma non nasconde il suo sorriso soddisfatto e vezzoso davanti ai flash.



Amarsi per amare

Caterina Balivo ha sempre mandato messaggi positivi sul rapporto con il proprio corpo. Anche durante l’estate aveva spiegato come essere perfette in spiaggia senza essere ossessionate dalla forma fisica. “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta” aveva detto la conduttrice tv in un’intervista. E non è stata nemmeno attratta dalla chirurgia estetica: “Per il momento va bene così. Mi sembra un miracolo che non mi sia ancora rifatta. Ho le mie tette, il mio sedere basso, i miei zigomi, le mie zampe di gallina. E non mi sono mai sentita sexy: mi scappa da ridere”.

La storia con Guido Maria Brera

Caterina Balivo fa coppia con Guido Maria Brera da 13 anni. Si sono conosciuti grazie a un amico comune dopo che lui si è invaghito di lei vedendola su una rivista. I due hanno detto sì nell’agosto del 2014 a Capri e il loro primogenito Guido Alberto (nato nel 2012) ha fatto da paggetto alle nozze. Nell’estate del 2017 è nata la secondogenita, Cora. Nel 2020 Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno attraversato un periodo di crisi. “Non esiste la famiglia perfetta, nemmeno la mia lo è – aveva detto lei a Verissimo - poiché è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme, ma ci sono giorni in cui dico preferisco stare da sola. La pandemia ci stava dividendo, io volevo uscire e tornare alla vita normale e lui si era chiuso e voleva restare a casa. Certi giorni ho pensato ‘Basta, chiamo l’avvocato’, ma non l’ho fatto, è normale litigare e arrabbiarsi”. Lui di lei ha detto: “Amo il suo saper essere leggera restando una persona di spessore. Mi aiuta usando due armi: sensibilità e capacità di sdrammatizzare”.