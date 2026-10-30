I problemi con l'alcol risalgono agli anni della giovinezza, quando Bruni lavorava come modella e calcava le passerelle internazionali. Quello che inizialmente sembrava un piacere si era trasformato in un modo per sfuggire alle proprie emozioni. "Per molto tempo, la dipendenza dal tabacco e dall'alcol è stata un vero e proprio sostegno per me. Mi permetteva di anestetizzare certe emozioni, certi dolori, e di andare avanti", racconta, secondo quanto riportato da Paris Match.