Ci sono momenti che una madre vorrebbe fermare, soprattutto quando una figlia cresce e si avvicina sempre più al "mondo degli adulti". Per l'ex première dame Carla Bruni, il quindicesimo compleanno di Giulia Sarkozy è stata l'occasione per condividere un piccolo frammento del loro legame. Lunedì 19 ottobre l'ex modella ha pubblicato su Instagram alcune fotografie inedite dell'adolescente, accompagnandole con una dedica affettuosa: "15 anni di felicità con te mia Giulia! Buon compleanno mia meravigliosa figlia adorabile". Un messaggio che racconta tutto l'orgoglio della mamma italiana, naturalizzata francese, verso la figlia adolescente.
Chi è Giulia Sarkozy, tra famiglia e cavalli
Figlia dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e - appunto - della cantante e attrice Carla Bruni, Giulia è cresciuta per buona parte dell'infanzia lontano dall'esposizione mediatica. Negli ultimi anni, però, qualche scorcio della sua quotidianità è arrivato sui social.
Tra le immagini pubblicate dalla madre compaiono due selfie che le ritraggono insieme, sorridenti, e uno scatto realizzato durante il Longines Paris Eiffel Jumping, ai piedi della Torre Eiffel. Jeans larghi, scarpe da ginnastica e un'amica stretta tra le braccia: un ritratto spontaneo che lascia intravedere il suo carattere. La grande passione di Giulia è l'equitazione, coltivata fin da bambina, che la porta a frequentare anche importanti appuntamenti dedicati al mondo dei cavalli.
Un compleanno in un periodo delicato
Per Carla Bruni, celebrare la figlia significa anche ricordare quanto il tempo trascorso insieme sia prezioso. Già per i 14 anni le aveva dedicato parole dolci: "Grazie di esistere, mia Giulia, è una gioia essere tua madre".
Quel compleanno era arrivato in una fase difficile per la famiglia, a pochi giorni dall'ingresso di Nicolas Sarkozy nel carcere parigino di La Santé, dopo la condanna a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007. L'ex presidente è stato successivamente scarcerato in attesa dell'Appello e attualmente si trova in libertà vigilata. Oggi però, nelle fotografie condivise da Carla Bruni, a parlare sono solo la complicità tra madre e figlia e la gioia di celebrare un nuovo traguardo.