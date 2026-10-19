Quel compleanno era arrivato in una fase difficile per la famiglia, a pochi giorni dall'ingresso di Nicolas Sarkozy nel carcere parigino di La Santé, dopo la condanna a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007. L'ex presidente è stato successivamente scarcerato in attesa dell'Appello e attualmente si trova in libertà vigilata. Oggi però, nelle fotografie condivise da Carla Bruni, a parlare sono solo la complicità tra madre e figlia e la gioia di celebrare un nuovo traguardo.