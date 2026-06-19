Carla Bruni a Torino con il padre biologico | Chi è Maurizio Remmert

"Ciao Torino, ti voglio bene", ha scritto l'ex première dame, suggellando il post con l'hashtag #torinoèlamiacittà. Il legame con il capoluogo piemontese e con la storica Villa Ceriana a Castagneto Po – l'ex residenza estiva di famiglia – è rimasto intatto negli anni. Proprio in queste stanze e in questi giardini, Carla trascorse la sua infanzia, prima che la famiglia Bruni Tedeschi decidesse di trasferirsi a Parigi nel 1972, quando lei aveva appena cinque anni.