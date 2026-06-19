Carla Bruni a Torino con il padre biologico | Chi è Maurizio Remmert
In un carosello di foto la cantautrice, ex modella e pure ex première dame di Francia, ha ripercorso la visita nella sua città di origine: “Ciao Torino, ti voglio bene”
Un ritorno "a casa", anche se solo per poche ore. Carla Bruni ha scelto Instagram per riabbracciare virtualmente la sua Torino e i luoghi della sua infanzia, condividendo con i suoi follower, oltre un milione, un carosello di immagini cariche di nostalgia, scattate prima di ripartire per la Francia.
Carla Bruni torna a Torino
"Ciao Torino, ti voglio bene", ha scritto l'ex première dame, suggellando il post con l'hashtag #torinoèlamiacittà. Il legame con il capoluogo piemontese e con la storica Villa Ceriana a Castagneto Po – l'ex residenza estiva di famiglia – è rimasto intatto negli anni. Proprio in queste stanze e in questi giardini, Carla trascorse la sua infanzia, prima che la famiglia Bruni Tedeschi decidesse di trasferirsi a Parigi nel 1972, quando lei aveva appena cinque anni.
La foto con il padre biologico Maurizio Remmert
Il tour fotografico condiviso sui social tocca i simboli più amati della città: la Mole Antonelliana, la Basilica di Superga illuminata, il fiume Po visto da Ponte Vittorio Emanuele I e la splendida vista dal Monte dei Cappuccini. Tra i vari scatti, però, a colpire di più è un ritratto intimo: quello che vede Carla Bruni insieme a Maurizio Remmert.
Una verità scoperta in età adulta
L'imprenditore e musicista torinese è il suo padre biologico, nato dalla relazione extraconiugale con la madre di Carla, la pianista Marisa Borini. Una verità scoperta dall'artista solo in età adulta, proprio nei giorni in cui l'uomo che l'aveva cresciuta, Alberto Bruni Tedeschi, si stava spegnendo. Un legame, quello con Remmert, oggi riscoperto e vissuto alla luce del sole e con grande affetto.