Carla Bruni: "Dopo 5 anni ho terminato la terapia per il cancro al seno"

"Voglio dire ancora una volta a tutte le donne che leggono questo post di non esitare a sottoporsi a screening ogni anno, se possibile", ha scritto l'ex first Lady, che all'inizio di ottobre 2023 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno quattro anni prima. Ha ringraziato l'équipe medica che ha dimostrato "competenza" e "umanità" durante questa "prova".