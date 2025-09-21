Valeria Bruni Tedeschi sul rapporto con la sorella Carla: "Mi dispiace averle fatto del male"

Ospite a "Verissimo" la regista: "Cerco sempre di essere rispettosa in quello che rappresento in un film"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" la regista Valeria Bruni Tedeschi racconta il legame con la sorella minore Carla Bruni, ex première dame di Francia. "A volte siamo in conflitto, come spesso avviene tra sorelle, ma nel nostro rapporto c'è anche molta vitalità e tenerezza", spiega l'attrice che nei suoi confronti aggiunge di nutrire un senso di "protezione".
Sulle critiche ricevute proprio dalla cantante italo-francese per aver rappresentato le sue fragilità nei film che hanno spunti dalla storia di famiglia, Bruni Tedeschi spiega di sentirsi più dispiaciuta che risentita. "Mi dispiace aver fatto del male a lei e a mio fratello quando all'epoca vide il mio primo film. Quando si prendono spunti biografici si rischia di ferire delle persone", spiega la regista che poi evidenzia: "Si può sempre decidere se prendere spunti o no ma è difficile non farlo perché a quel punto significherebbe non realizzare proprio il film".
"Mi trovo in una specie di dilemma con il quale vado avanti, faccio come posso e poi mi scuso", dice Valeria Bruni Tedeschi che sul lavoro di regista afferma di provare "a essere sempre rispettosa su quello che viene rappresentato". Infine sul tempo che passa, tra i temi affrontati nel film "Duse" di cui è attrice protagonista afferma: "Fin da piccola ho avuto la sensazione fisica dello scorrere del tempo e forse faccio questo mestiere anche per cercare di arginare il tempo".
