Valeria Bruni Tedeschi sul rapporto con la sorella Carla: "Mi dispiace averle fatto del male"

"Mi trovo in una specie di dilemma con il quale vado avanti, faccio come posso e poi mi scuso", dice Valeria Bruni Tedeschi che sul lavoro di regista afferma di provare "a essere sempre rispettosa su quello che viene rappresentato". Infine sul tempo che passa, tra i temi affrontati nel film "Duse" di cui è attrice protagonista afferma: "Fin da piccola ho avuto la sensazione fisica dello scorrere del tempo e forse faccio questo mestiere anche per cercare di arginare il tempo".