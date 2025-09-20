Maria Grazia Cucinotta sulla malattia della sorella: "La mia preoccupazione più grande"

A "Verissimo" l'attrice parla della battaglia affrontata insieme alla sorella
© Da video
A "Verissimo" Maria Grazia Cucinotta parla della battaglia della sorella contro una malattia e del momento difficile che sta affrontando. "È la mia preoccupazione più grande, ha scoperto della malattia tre anni fa e da quel momento è iniziato un incubo senza fine" confida a Silvia Toffanin.
"Però è qui, ce l'ha fatta ed è diventata nonna da poco di Mattia - prosegue commossa - e questo è stato il dono più grande che ci ha dato la vita. Vederla così è stata una scommessa ma noi non ci siamo mai arresi, neanche quando tutti la davano per spacciata. L'amore guarisce, almeno questo è quello che io credo".
"Bisogna crederci e non arrendersi, e a volte le malattie si vincono. Noi siamo state lì a pregare con sua figlia e a mandarle l'amore. A nostra mamma abbiamo nascosto la verità, ha 96 anni e non volevamo farla preoccupare. Alla fine qualcosa aveva capito, il sesto senso delle mamme è troppo grande" conclude.
