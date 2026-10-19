Un compleanno speciale per celebrare la crescita di una figlia speciale. Il 19 ottobre Giulia Sarkozy ha compiuto 15 anni e la madre, Carla Bruni, ha condiviso su Instagram scatti inediti per festeggiarla con una dolce dedica: "15 anni di felicità con te, mia meravigliosa figlia adorabile". Cresciuta lontano dai riflettori, la figlia dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy appare in immagini spontanee tra sorrisi di famiglia e momenti dedicati alla sua grande passione fin da bambina: l'equitazione.