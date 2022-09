Ime Udoka sospeso dai Boston Celtics per una relazione sessuale con una donna dello staff

Il coach 45enne, secondo i media ESPN e The Athletic, avrebbe avuto una relazione "consensuale e intima" con una componente del suo staff in violazione delle regole di condotta". Mentre la squadra si riserva di decidere in un secondo momento per il suo futuro, anche la sua compagna Nia Long dovrà capire cosa fare.

Violato il regolamento

- Nonostante la relazione tra Ime Udoka e un membro dello staff dei Boston Celtics sia stata consensuale, la violazione del regolamento non può essere ignorata. Il comportamento è punibile dal codice interno della squadra e gli costerà la sospensione per l'intera stagione. Una decisione sul suo futuro con i Celtics oltre questa stagione "sarà presa in un secondo momento", ha detto la società in una nota, in cui si precisa che "la sospensione ha effetto immediato".

Ignota l'identità della donna

- Chi sia la persona con cui Ime Udoka ha avuto una relazione considerata inappropriata, non è dato sapere. L'unica cosa trapelata è che si tratta di un membro femminile dello staff ma la sua identità non è stata resa nota.

Le parole di Ime Udoka

- "Voglio scusarmi con i nostri giocatori, i fan, l'intera organizzazione dei Celtics e la mia famiglia per averli delusi", avrebbe fatto sapere Ime Udoka in una dichiarazione riportata da Forbes. "Mi dispiace per aver messo la squadra in questa difficile situazione e accetto la decisione del team. Per rispetto di tutti i soggetti coinvolti, non avrò ulteriori commenti".

La vita privata di Ime Udoka

- Ime Udoka fa coppia dal 2010 con l'attrice e modella statunitense Nia Long. Nel 2011 è nata Kez Sunday Udoka, la loro prima figlia, e nel 2015 si sono fidanzati ufficialmente ma non si sono mai sposati. Molto attenti alla privacy, hanno sempre vissuto la loro storia d'amore lontano dai riflettori.