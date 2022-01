Nuovo scandalo per l'Infanta Cristina, il marito ammette il tradimento

Il marito dell'Infanta Cristina ammette il tradimento IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per l'Infanta Cristina di Spagna non c'è pace. A partire dal 2013 ha dovuto affrontare le accuse di frode fiscale, per le quali il marito Iñaki Urdangarin è finito in carcere, poi è arrivata la decisione di suo fratello re Felipe di eliminarla dalla linea di successione al trono e di togliere alla coppia il titolo di Duchi, senza contare i numerosi tradimenti del coniuge. L'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: lui è stato beccato dalla rivista spagnola Lecturas con l'avvocatessa Ainhoa Armentia e il matrimonio scricchiola più che mai.