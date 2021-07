Leonor e Sofia di Spagna boscaiole per un giorno al primo impegno ufficiale senza i genitori IPA 1 di 20 IPA 2 di 20 IPA 3 di 20 IPA 4 di 20 IPA 5 di 20 IPA 6 di 20 IPA 7 di 20 IPA 8 di 20 IPA 9 di 20 IPA 10 di 20 IPA 11 di 20 IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 IPA 14 di 20 IPA 15 di 20 IPA 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 IPA 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leonor e Sofia di Spagna stanno diventando grandi, e per loro è arrivato il momento di muovere i primi passi da sole. Le due figlie di re Felipe di Spagna e Letizia Ortiz hanno partecipato per la prima volta a un evento ufficiale senza i genitori, e per farlo hanno scelto l’One Tree for Europe Program nella Faggeta di Montejo, a un centinaio di chilometri da Madrid. Un'esperienza importante per loro, soprattutto per la più grande che un giorno sarà regina.