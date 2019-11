Letizia di Spagna insegna a Leonor come fare la regina

Eleganza e stile minimal ma sempre di grande impatto. Letizia Ortiz stupisce sempre per il suo guardaroba impeccabile e per una classe innata e raffinata. La stessa che insegna alla figlia Leonor di Spagna che si prepara a diventare Regina. La mise della moglie di Felipe è sempre perfetta, mai esagerata nei toni e nei colori, e calzante nelle occasioni mondane con accessori e dettagli studiati con cura. La primogenita la segue passo dopo passo...

L'agenda dei reali di Spagna è densa di appuntamenti pubblici. A Barcellona per la consegna dei premi Principesa de Girona, mamma Letizia si presenta in tailleur nero e lascia il passo alla piccola Leonor, bellissima in rosso. La Ortiz si emoziona e muove leggiadre le piume sulle maniche della giacca lasciando senza fiato la folla. Poco appariscente e classica, prepara la figlia Leonor a cavalcare le passerelle internazionali da perfetta sovrana.