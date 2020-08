L'ex amante di re Juan Carlos confessa: "Stavamo insieme, voleva sposarmi"

Un altro fulmine si abbatte sulla Casa reale spagnola, come se la monarchia non stesse già attraversando la peggiore delle tempeste. Con tempismo degno di nota, Corinna Larsen ha scelto proprio questi giorni per uscire allo scoperto e confessare la sua liaison con il re emerito Juan Carlos in un'intervista alla Bbc di Londra: "Ha detto a mio padre che era innamorato di me e intendeva sposarmi", ha rivelato.

Corinna Larsen è una principessa e donna d'affari tedesca con origini danesi, 55enne, divorziata e con figli. Alla Bbc ha raccontato di essere stata sedotta da Juan Carlos e di aver intrattenuto con lui una storia dal 2004. "Ridevamo sempre tanto insieme. Avevamo tanti interessi in comune: la politica, la storia, il cibo eccellente, i vini..." ha raccontato la donna, ripercorrendo le fasi iniziali del loro amore. Galeotta fu una battuta di caccia nel febbraio 2004, poi un appuntamento a Madrid ha dato il via a una storia intensa e appassionata.

LEGGI ANCHE > Letizia di Spagna insegna a Leonor come fare la regina

Il matrimonio di Juan Carlos e Sofia di Grecia non era un problema. "Mi disse che avevano un accordo per rappresentare la Corona, ma che conducevano vite completamente diverse e separate. Il re era appena uscito da una relazione quasi ventennale con un’altra donna che aveva occupato un posto importante nel suo cuore e nella sua vita" ha svelato Corinna, aggiungendo che il re era deciso a divorziare per poter vivere con lei alla luce del sole. In ogni caso il loro legame non era poi così clandestino, visto che ognuno dei due frequentava i figli dell'altro. Juan Carlos ha anche omaggiato il figlio della sua amata con un bonifico da 65 milioni di euro su un conto alle Bahamas da un deposito svizzero.

La storia tra la Larsen e il re emerito è durata per cinque anni ed è terminata, secondo i racconti della protagonista, quando Juan Carlos le confessò (al funerale di suo padre) che aveva una relazione con un'altra donna da ben 3 anni. Il forte sentimento si è trasformato negli anni prima in una tenera amicizia, poi in un'aperta ostilità.

LEGGI ANCHE > Re e regine, il coronavirus cambia anche le tradizioni a corte



Juan Carlos è stato re di Spagna dal 1975 al 2014, anno della sua abdicazione in favore del figlio Felipe. Il 3 agosto 2020 con una lettera al suo successore, ha annunciato la sua decisione di abbandonare la Spagna assediato dalle accuse di corruzione. Ora risiede ad Abu Dhabi, in una fortezza a prova di paparazzi. Ma il servizio della Bbc di sicuro l'avrà raggiunto anche lì...

Alla serata di gala Letizia di Spagna "spacca" IPA 1 di 34 IPA 2 di 34 IPA 3 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 10 di 34 IPA 11 di 34 IPA 12 di 34 IPA 13 di 34 IPA 14 di 34 IPA 15 di 34 IPA 16 di 34 IPA 17 di 34 IPA 18 di 34 IPA 19 di 34 IPA 20 di 34 IPA 21 di 34 IPA 22 di 34 IPA 23 di 34 IPA 24 di 34 IPA 25 di 34 IPA 26 di 34 IPA 27 di 34 IPA 28 di 34 IPA 29 di 34 IPA 30 di 34 IPA 31 di 34 IPA 32 di 34 IPA 33 di 34 IPA 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci Serata di gala per i reali di Spagna, che hanno partecipato al Premio Giornalistico Francisco Cerecedo a Madrid. Accanto a re Felipe, Letizia Ortiz era più affascinante e radiosa che mai, fasciata in un abito nero con dettagli oro. Bellissima ed elegante, la Regina di Spagna ha dato un tocco di delicata sensualità alla sua mise con sandali dal tacco vertiginoso e un ampio spacco sulla gonna che lasciava intravedere le gambe nude.

Potrebbe interessarti anche: