Anna Tatangelo, passione sul lungomare di Ostia con Mattia Narducci

Anna Tatangelo, 36 anni, e Mattia Narducci, 25, sono letteralmente travolti dalla passione durante il pranzo in uno stabilimento balneare di Ostia. Lei lo avvinghia e lui non scherza ricambiando con tanti baci focosi alla presenza di alcuni amici. Il lavoro li ha tenuti lontani e per qualche ora al mare sono felici di essersi ritrovati. Il modello le sussurra dolci parole all’orecchio, la cantante appiccicata al fidanzato sorride con occhi languidi e sognanti. Il dolce siparietto finisce nel mirino dei flash ma la coppia di innamorati non se ne cura. Lui la fa sentire la donna bellissima che è e non le fa mancare costanti attenzioni. Anche quando non è fisicamente con Anna, le invia messaggi social, fiori, regali per farle sentire la sua costante presenza. Insieme fanno davvero scintille.