La dolce vita di Anna Tatangelo, a Roma con Mattia Narducci

La passione travolgente di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Mattia Narducci stanno insieme da pochi mesi. La vacanza parigina è stato il primo vero tour d’amore, dopo hanno iniziato a mostrarsi e a manifestare i loro sentimenti. Lei è una donna passionale, lui tenebroso e dolce al tempo stesso pare averle ridato quel sorriso e quella spensieratezza di cui aveva bisogno. “Nonostante lui sia giovane, ha sempre viaggiato molto per lavoro ed è un ragazzo maturo per la sua età” racconta un’amica della Tatangelo al “Settimanale Nuovo” che pubblica gli scatti di una notte romana di coppia. Anna e Mattia trascorrono la serata in un ristorante capitolino, poi all’uscita finiscono nel mirino dei flash. La complicità è evidente e la cantante non riesce a fare a meno di scoccare un bacio alla sua dolce metà. Del resto la passione è fondamentale per la Tatangelo: “Per stare bene devo fare l’amore almeno tre volte alla settimana” aveva confessato tempo fa lei.