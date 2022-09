Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma Palmira

E' morta a Sora, in provincia di Frosinone, la mamma della cantante. Palmira Vinci aveva appena 67 anni e lottava da anni contro una brutta malattia. L'ex compagna di Gigi D'Alessio non ha mai nascosto ai propri fan la preoccupazione per le condizioni di sua madre, a cui era talmente legata che nel 2007 le aveva dedicato la canzone "La più bella".

In occasione del penultimo compleanno della donna, il 12 marzo 2021, la Tatangelo aveva pubblicato una foto di quando era bambina e si trovava in braccio alla mamma. A corredo dell'immagine, bellissime parole d'amore. "Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma é davvero difficile - si legge nel post - perché ogni parola, ogni emozione,

ogni grazie

sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte e intensa".

E ancora: "Ed eccomi qui... con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, mamma.

Sei la persona più forte che io conosca

, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni a essere una donna e una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato a essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere... senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica. Ti amo più della mia vita e non sai quanto ami vederti con Andrea, perché come nonna sei straordinaria. Gli riempi il cuore d’amore, lo proteggi da tutto e ci sei sempre, sempre".

Anche durante una puntata di "Verissimo", la cantante aveva svelato a Silvia Toffanin: "La mia mamma è

un carrarmato

, mi ha insegnato tanto in questi due anni, tantissimo".