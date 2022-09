Anna Tatangelo torna single: è finita ancora con Livio Cori

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi la coppia di cantanti, che solo qualche settimana fa era stata paparazzata in barca tra coccole e baci , si è separata. I motivi non sono chiari, si parla di "visioni differenti di vita" e in effetti questi erano anche i motivi che li avevano portati ad allontanarsi già una volta, ad aprile.

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, Anna Tatangelo e Livio Cori erano usciti allo scoperto come coppia nell'agosto 2021. Tra loro le cose sembravano aver preso la giusta piega: "È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato", aveva confessato la cantante al settimanale Gente. "Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita", ha detto.

Quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori era una storia seria, con il rapper che aveva anche conosciuto Andrea, il figlio che la cantante ha avuto da Gigi D'Alessio. Però qualcosa non ha funzionato e ad aprile c'è stato il primo strappo: "Il nome della Tatangelo è pesante" aveva detto lui in un comunicato. A tornare insieme ci hanno riprovato, e a luglio erano in barca insieme persi in un mare di baci.

Le "visioni differenti di vita" sono state fatali per Anna Tatangelo e Livio Cori, che nonostante tutta la voglia di stare insieme non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Sui social non ne parlano, ma hanno smesso di seguirsi. Così come hanno vissuto con discrezione tutta la loro storia d'amore, anche al momento dell'addio preferiscono tutelare la privacy.