Anna Tatangelo sex bomb in piscina, che bagno bollente!

La cantante ha postato su Instagram una serie di scatti seducenti, in cui posa in versione sex bomb con un bikini che valorizza il décolleté esplosivo e gli addominali scolpiti. Regala sorrisi e ammiccamenti e i cuori social battono forte...

Anna è una vera maestra di seduzione. Ha un corpo strepitoso e lo sa bene e non è raro vederla sui social in pose mozzafiato. I follower la adorano e i commenti audaci si sprecano. Di attenzioni dagli ammiratori ne riceve parecchie, ma il suo cuore batte solo per Livio Cori...