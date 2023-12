Alessia Marcuzzi hot, nel video social mostra il fisico

Alessia Marcuzzi ha pensato a un regalo di Natale a tutta sensualità per i suoi follower, posando con una mise bollente per una serie di video e scatti hot da postare sul suo profilo Instagram. "Direi che sono piú che pronta per le feste", scrive mentre posa maliziosa. In alcune immagini indossa una tutina attillata con la trama del pizzo che regala scorci di pelle bollenti, in altre immagini sfoggia camicia bianca e hot-pants neri con i collant velati e luccicanti che le enfatizzano le gambe lunghissime. Gli apprezzamenti dei follower si sprecano e anche Giulia Salemi, Elisabetta Canalis, Andrea Delogu, Paola Minaccioni, Matilde Gioli e Anna Foglietta le fanno i complimenti.