Sui social mostra le foto, prima con il ghiaccio applicato sulla coscia e sul viso, poi fa vedere da vicino i lividi sulle gambe: "Cascata come una polla", scrive con la solita autoironia. Per fortuna nulla di grave per la conduttrice, che non ha perso il sorriso neanche dopo il piccolo incidente.

Deve essere stato un bello spavento per Alessia Marcuzzi, ma lei non si è lasciata abbattere e anche dolorante si è sforzata di sorridere. La conduttrice ha postato uno scatto dal lettino in spiaggia, in bikini, appena dopo la caduta e con il ghiaccio applicato dove ha preso la botta. "Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili", ha scritto raccontando di essere caduta sulle rocce "come una polla". Poi, distesa sul letto in relax ha inquadrato da vicino le cosce e le ginocchia dove i lividi che si è procurata sono grossi ed evidenti.

Si gode le vacanze Alessia Marcuzzi si gode ogni attimo della sua estate in attesa di tornare in tv in autunno. Prima del weekend di relax al mare aveva già trascorso qualche giorno a Formentera, dove ha approfittato per qualche posa sexy in bikini da condividere con i follower. Con lei in vacanza c'erano le amiche, il figlio Tommaso Inzaghi e l'ex marito Paolo Calabresi Marconi, con cui pare stia vivendo un ritorno di fiamma.