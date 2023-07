Alessia Marcuzzi, guarda le foto dalla vacanza da sex bomb

La conduttrice posta scatti mozzafiato in costume e fa sognare i follower con il suo fisico atletico. A novembre ha compiuto 50 anni , ma il fascino e la vitalità sono gli stessi dei suoi esordi in tv.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi a Dubai con la figlia tra bikini e deserto

Alessia Marcuzzi ha trascorso qualche giorno di relax a Formentera con le amiche e il figlio Tommaso Inzaghi. Sotto il sole posa in bikini bellissima e seducente, e le inquadrature tattiche esaltano ogni centimetro di pelle. Poi sfoggia davanti all'obiettivo il lato B tonico mentre entra in acqua per un bagno. La sera gli abiti sono leggeri e svolazzanti per le passeggiate in riva al mare, e il suo sorriso radioso basta per illuminare la notte.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi pizzicata con il ballerino Jody Proietti



Estate da single? Da quando ha detto addio al marito Paolo Calabresi Marconi a settembre, dopo 8 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi si gode la sua nuova vita. A marzo le è stato attribuito il flirt con il ballerino 32enne Jody Proietti: i due sono stati paparazzati a spasso nella notte romana, poi però non se ne è saputo più niente. Solo un'amicizia? Un amore passeggero? Chissà, la conduttrice non si è mai sbilanciata sulla sua vita amorosa e in vacanza con lei a Formentera l'unico uomo sembra essere suo figlio Tommaso Inzaghi.