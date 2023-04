Alessia Marcuzzi a Dubai con la figlia tra bikini e deserto

Sui social condivide le immagini più belle delle gite nel deserto e delle serate glamour, ma non mancano nemmeno scatti in bikini in cui la conduttrice sfoggia il suo fisico asciutto.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi single al mare con la figlia Mia

Un mix perfetto di avventura e relax, quello che si sta godendo Alessia Marcuzzi durante la vacanza a Dubai. Insieme alla figlia Mia Facchinetti (nata 11 anni fa dalla relazione con Francesco Facchinetti) e a Ezia Modafferii con la sua bambina, è partita per qualche giorno al caldo. La gita nel deserto è l'occasione per un reportage giocoso, in cui non mancano gli abbracci alle sue compagne di viaggio e le smorfie buffe. Nel fuoristrada tra le dune filma le risate e l'allegria, ma ai follower dedica anche qualche scatto più sexy in bikini, pronta per un bel tuffo in piscina.

Leggi Anche Alessia Marcuzzi festeggia a Dubai con le amiche



Splendida 50enne Alessia Marcuzzi ha compiuto 50 anni a novembre, ma è sempre una ragazzina. Non solo per il fisico tonico e asciutto, che mostra volentieri posando in costume o con outfit sexy e attillati, ma anche nell'allegria e nella spensieratezza che dimostra nei suoi post social. Negli scatti dedicati ai follower sfoggia sorrisi smaglianti, risate aperte, smorfie e boccacce e con la figlia Mia si lascia andare a giochi e gag divertenti. Anche le pose nel deserto degli Emirati Arabi, sempre abbracciate e affiatate, dimostrano il loro rapporto di grande complicità tra mamma e bambina.