I due sono stati paparazzati a Formentera, in atteggiamenti affettuosi e che dimostrano complicità. Lui aveva detto di essere pronto a tutto per riconquistare la ex moglie e sembra esserci riuscito.

Alessia Marcuzzi da Formentera aveva postato scatti in cui posava come una sirena sexy, con le curve messe in risalto dai costumi colorati. Aveva inquadrato le amiche e il figlio, senza mai puntare l'obiettivo social su Paolo Calabresi Marconi. Ma i paparazzi sono sempre in agguato, e i momenti di intimità tra i due non sono sfuggiti. I bagni in mare, gli sguardi, le chiacchiere... e poi la sera lui le poggia la mano sulla schiena, con naturalezza, come si fa tra persone che condividono una certa intimità.

L'annuncio della separazione Dopo 8 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la separazione a settembre. Si era già parlato di una crisi tra di loro nel 2019, poi smentita dalla conduttrice. Ma forse qualcosa si era incrinato davvero, visto che 10 mesi fa sono arrivati i titoli di coda. In primavera sembrava che la showgirl avesse un flirt con il 32enne Jody Proietti, e di recente si è fatto anche il nome di Stefano De Martino.