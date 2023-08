Bellissima e in bikini si mette in posa, sfoggiando il fisico tonico e asciutto. In barca si gode la tintarella e regala ai fan pose ammiccanti e ammaliatrici, ma racconta anche i momenti di divertimento con i figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti e un gruppetto di amiche.

Tuffi nel mare cristallino, brindisi la sera, relax al sole, passeggiate al tramonto e tanto amore: c'è tutto questo nella vacanza in Turchia di Alessia Marcuzzi. La conduttrie racconta ai follower le sue avvenutre in vacanza e conquista i cuori dei fan. Gli scatti in bikini sono apprezzatissimi, con Alessia che si diverte a stuzzicare prima distesa regalando una vista dall'alto sul lato B, e poi ad occhi chiusi e gambe incrociate.

Paolo Calbresi Marconi dov'è? Negli scatti di Alessia Marcuzzi non compare Paolo Calabresi Marconi, l'ex marito con cui pareva stesse vivendo un ritorno di fiamma. La coppia aveva annunciato la separazione la scorsa estate, ma a luglio erano stati avvistati affiatati e complici a Formentera. Nelle foto dalla Turchia di lui non c'è traccia: perché quello alle Baleari era solo un incontro tra ex, perché la conduttrice è stata brava a non inquadrarlo, o perché il fuoco che sembrava essersi riacceso si è già spento?