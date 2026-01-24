Usa, il Pentagono diffonde la nuova dottrina di difesa: la priorità è la difesa della nazione

Per quanto riguarda l'Europa, la strategia adotta un tono pragmatico: la Russia viene classificata come "una minaccia persistente, ma gestibile" per i membri orientali della Nato. Il documento sottolinea che, sebbene l'Europa rimanga importante, la sua quota di potere economico globale è in diminuzione. Gli alleati europei vengono considerati sufficientemente potenti da gestire autonomamente la difesa convenzionale contro Mosca.



Come riportato dalla testata "Politico", il documento non definisce il continente europeo in "declino civilizazionale" come aveva fatto la Strategia di Sicurezza Nazionale del mese scorso, ma ne enfatizza comunque la decrescente importanza. La strategia afferma esplicitamente che "sebbene saremo e rimarremo impegnati in Europa, dobbiamo - e daremo - la priorità alla difesa del territorio nazionale statunitense e alla deterrenza nei confronti della Cina". La Nato è chiamata ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza, raggiungendo il nuovo standard globale di spesa per la difesa fissato al 5% del Pil.



Nuovo approccio verso Cina e Indo-Pacifico La strategia modifica radicalmente l'approccio verso Pechino, spostando l'enfasi dalla competizione diretta alla deterrenza basata sulla forza militare. L'obiettivo dichiarato è raggiungere stabilità, relazioni commerciali eque e rapporti rispettosi con la Cina, senza puntare al cambio di regime o trasformare la rivalità in uno scontro esistenziale. Un cambiamento radicale rispetto alla prima amministrazione Trump del 2018, che aveva identificato la Cina come la principale minaccia alla sicurezza statunitense.