La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.088. La Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza si apre in un clima di forte tensione dopo l'attentato nella città tedesca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice di essere "pronto a muoverci il più rapidamente possibile verso la pace" nonostante sia convinto che "gli Stati Uniti non abbiano ancora un piano" in merito. Intervenendo alla Conferenza, ammette però di credere che il presidente Donald Trump possa "essere la chiave" per porre fine alla guerra, grazie al suo "potere di mettere pressione su Putin". Ma avverte che senza le garanzie di sicurezza richieste da Kiev, e ripetute al vice presidente americano JD Vance, la Russia potrebbe estendere la sua aggressione. Zelensky sente Meloni: "L'Europa partecipi ai negoziati di pace". A Monaco anche la vedova Navalny: "Inutile negoziare con Putin, ricordatevi che mentirà".