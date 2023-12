Zelensky: "L'Ucraina deve poter raggiungere i propri obiettivi" | Putin ai soldati: "Siete i nostri eroi, nessuno può fermarci"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 677.

Zelensky: "L'Ucraina deve poter raggiungere i propri obiettivi, nel nuovo anno devasteremo le forze russe". Putin ai soldati: "Siete eroi, nessuno può fermarci". Intanto Kiev continua a scavare sotto le macerie lasciate venerdì da uno dei più feroci bombardamenti russi dall'inizio dell'invasione, costato la vita a 42 persone, la guerra sconfina con violenza anche in territorio russo. Un attacco ucraino su Belgorod causa almeno 22 morti e almeno110 feriti, in quello che appare come l'episodio più cruento sul territorio russo in due anni di conflitto. "L'attacco non resterà impuntito", è il monito di Mosca, che accusa Ue, Gran Bretagna e Usa di "fomentare il terrorismo di Kiev". La Russia risponde con attacchi con droni e missili su Kharkiv, provocando molti feriti. Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, il rappresentante permanente della Russia Vasily Nebenzya ha parlato di "deliberato attacco terroristico. Chiediamo la condanna di questo attacco brutale e siamo sorpresi dal silenzio del segretario generale.