Ucraina, Zelensky agli alleati: "Serve uno scudo comune contro gli attacchi russi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.315. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i partner a "costruire uno scudo comune contro le minacce aeree russe", durante un discorso in videoconferenza al Forum sulla Sicurezza di Varsavia. "Quasi tutte le minacce alla sicurezza in Europa oggi derivano dalle azioni distruttive della Russia, dalla guerra che Putin si rifiuta di porre fine. Pertanto, l'Ucraina propone alla Polonia e a tutti i nostri partner di costruire uno scudo comune e veramente affidabile contro le minacce aeree russe", ha affermato. Intanto Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg su Fox News. Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha firmato un decreto per l'arruolamento di 135mila soldati per la leva autunnale, dopo i 160mila di quella primaverile.