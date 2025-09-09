Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Zelensky: "Mosca concentra raid sulle infrastrutture energetiche"

Trump: "Non mi piace ciò che succede in Ucraina, parlerò con Putin nei prossimi giorni", il Cremlino: "Nessuna sanzione ci farà cambiare posizione"

di Redazione online
09 Set 2025 - 00:56

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.294. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che le forze russe stanno concentrando i loro attacchi sulle infrastrutture energetiche. Dopo gli attacchi russi su Kiev tra sabato e domenica Donald Trump si è detto "pronto a imporre nuove sanzioni". Il presidente americano si è inoltre detto "niente affatto contento" per quello che sta succedendo in Ucraina. Ma il Cremlino risponde: "Nessuna sanzione potrà costringere la Russia a cambiare la sua posizione coerente".

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema