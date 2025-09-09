Zelensky: "Mosca concentra raid sulle infrastrutture energetiche"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.294. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che le forze russe stanno concentrando i loro attacchi sulle infrastrutture energetiche. Dopo gli attacchi russi su Kiev tra sabato e domenica Donald Trump si è detto "pronto a imporre nuove sanzioni". Il presidente americano si è inoltre detto "niente affatto contento" per quello che sta succedendo in Ucraina. Ma il Cremlino risponde: "Nessuna sanzione potrà costringere la Russia a cambiare la sua posizione coerente".