Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Mosca: "Leader Ue come i sette nani mutanti di Trump" | Zelensky rifiuta ufficialmente "l'invito" in Russia

Maria Zakharova attacca i Paesi europei che continuano a schierarsi con Kiev e non sostengono le richieste di risoluzione del conflitto

di Redazione online
07 Set 2025 - 00:10

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.292. In un'intervista alla Abc Zelensky ha per la prima volta ufficialmente rifiutato la proposta di un summit a Mosca e anzi, ha rilanciato in maniera provocatoria: "Putin può venire a Kiev quando vuole per parlare di pace". Dalla riunione organizzata a Parigi, la "coalizione dei volenterosi" europei ha ribadito il proprio supporto a Kiev e rilanciato il progetto delle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha definito i leader dei Paesi europei che continuano a schierarsi con Kiev e non sostengono le richieste di risoluzione del conflitto come "nani mutanti", ma "i sette nani aiutavano Biancaneve e la sostenevano, di certo non la minacciavano". 

Ucraina, il vertice dei Volenterosi all'Eliseo

1 di 28
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Ucraina, dall'intelligence al supporto aereo: i piani degli Usa per il dopoguerra

Ucraina, cosa sono le "garanzie di sicurezza" e quali Stati europei sono disposti a inviare truppe

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema