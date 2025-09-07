Ucraina, il vertice dei Volenterosi all'Eliseo
Maria Zakharova attacca i Paesi europei che continuano a schierarsi con Kiev e non sostengono le richieste di risoluzione del conflittodi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.292. In un'intervista alla Abc Zelensky ha per la prima volta ufficialmente rifiutato la proposta di un summit a Mosca e anzi, ha rilanciato in maniera provocatoria: "Putin può venire a Kiev quando vuole per parlare di pace". Dalla riunione organizzata a Parigi, la "coalizione dei volenterosi" europei ha ribadito il proprio supporto a Kiev e rilanciato il progetto delle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha definito i leader dei Paesi europei che continuano a schierarsi con Kiev e non sostengono le richieste di risoluzione del conflitto come "nani mutanti", ma "i sette nani aiutavano Biancaneve e la sostenevano, di certo non la minacciavano".
