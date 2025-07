Ucraina, Trump: "Ultimatum alla Russia per il cessate il fuoco scade l'otto agosto" | "Una vergogna che Putin non risponda"

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato questa sera che il suo ultimatum a Vladimir Putin per porre fine al conflitto in Ucraina scadrà tra dieci giorni. Di ritorno dalla Scozia, Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo del suo Air Force One che la scadenza data a Mosca lunedì per porre fine alla guerra era "dieci giorni da oggi", in caso contrario gli Stati Uniti avrebbero imposto sanzioni alla Russia. Dopo aver dato al presidente russo un ultimatum di cinquanta giorni per porre fine al conflitto il 14 luglio, Trump ha annunciato lunedì di aver fissato una nuova data a circa "dieci o dodici giorni da oggi". "Non c'è motivo di aspettare. Non stiamo vedendo alcun progresso", ha spiegato. "Non ho ricevuto alcuna risposta. E' un peccato", ha detto Trump oggi. "Imporremo tariffe e altre cose", ha continuato. "Non so se questo avrà ripercussioni sulla Russia, perché ovviamente Puti) vuole che la guerra continui".