La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.241. Yulia Svyrydenko, economista 39enne ed ex vice primo ministro, è stata confermata ufficialmente dal parlamento ucraino come nuovo primo ministro, dopo la sua nomina da parte di Volodymyr Zelensky. Commentando le dichiarazioni in cui Trump ha detto di essere deluso da Putin, il portavoce del Cremlino Peskov invita il presidente Usa a chiedere a Kiev di negoziare. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è fiducioso in un accordo con gli Usa per fornire Patriot all'Ucraina, ma sottolinea che perché Kiev possa disporre di questi sistemi di difesa servono ancora giorni e forse settimane. Intanto, in un video pubblicato su Facebook, il premier slovacco, Robert Fico, ha annunciato che è pronto a dare mandato ai rappresentanti di Brastislava presso l'Unione europea affinché sostengano il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.