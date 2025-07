La Russia a Trump: "Deluso da Putin? Chieda a Kiev di negoziare"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.240. Commentando le dichiarazioni in cui Trump ha detto di essere deluso da Putin, il portavoce del Cremlino Peskov invita il presidente Usa a chiedere a Kiev di negoziare. Intanto l'Osce denuncia torture sistematiche di Mosca su civili e prigionieri di guerra ucraini e "sofferenze umane indicibili" nel Paese dove è in atto una "chiara violazione del diritto internazionale". Trump afferma che i missili Patriot destinati all'Ucraina sono già stati spediti dalla Germania. Da Berlino, però, arriva la smentita: "Non ne siamo a conoscenza". Kiev: "Morti e diversi feriti in un raid russo nell'est".