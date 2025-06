Ucraina, Zelensky: "A Kharkiv puro terrorismo, pressare la Russia per la pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.201. Gli attacchi russi su Kharkiv sono "puro terrorismo". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo che nel raid di sabato pomeriggio che ha colpito la città ucraina il bilancio è di un morto e oltre 40 feriti. "Questo va avanti da oltre 3 anni di guerra e non può essere ignorato. Non possiamo chiudere gli occhi. E questo non è un gioco. Ogni giorno perdiamo la nostra gente solo perché la Russia si sente impunita. C'è bisogno di una forte pressione sulla Russia per ottenere la pace", ha aggiunto Zelensky.