Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky a margine del G7 in Canada

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.200. Kiev ha annunciato di star lavorando a un incontro tra Zelensky e Trump a margine del G7 in Canada in programma dal 15 al 17 giugno. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto duramente alle parole sul conflitto di Donald Trump, che aveva paragonato Russia e Ucraina a due "ragazzini che litigano al parco". "Per noi questa - ha spiegato Peskov - è una questione esistenziale, è una questione dei nostri interessi nazionali, una questione della nostra sicurezza, del nostro futuro e del futuro dei nostri figli, il futuro del nostro Paese". Attacco russo con droni nella notte su Kiev: esplosioni sono state segnalate in diverse zone della capitale, mentre la difesa aerea è entrata in funzione. Secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitalij Klitschko, il bilancio è di almeno 4 morti e 20 feriti.