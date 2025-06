La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.198. Vladimir Putin ha sentito al telefono sia Donald Trump sia Papa Leone XIV. Col presidente americano il colloquio è durato un'ora e 15 minuti e Trump ha riferito che "non ci sarà una pace immediata" e che il Cremlino è intenzionato a rispondere agli attacchi ucraini agli aerei russi. Con Prevost, il presidente russo ha invece tenuto il primo dialogo dall'elezione al soglio pontificio dichiarando di essere "favorevole a una soluzione diplomatica". Il Papa ha fatto un appello affinché "la Russia faccia un gesto che favorisca la pace" e ha sottolineato l'importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti e per cercare "soluzioni al conflitto". Il regime di Kiev, già illegittimo, sta degenerando in un'organizzazione terroristica", aveva detto in precedenza Putin. Il presidente ucraino Zelensky è invece tornato ad attaccare Mosca, sostenendo che stia "conducendo colloqui solo per ritardare nuove sanzioni". La Russia, dal suo canto, ha anche accusato i "Paesi occidentali" di fornire armi e informazioni di intelligence per gli attacchi ucraini sul territorio russo, dopo i bombardamenti di droni su basi aeree e gli attentati ai ponti degli ultimi giorni. Intanto, dopo l'unico punto di intesa raggiunto nei colloqui a Istanbul, Ucraina e Russia sono pronte a scambiare 500 prigionieri di guerra per parte questo fine settimana, per un totale che alla fine dovrebbe arrivare a 1.200 per parte. Gli Usa: "L'esercito russo probabilmente supererà il milione di vittime, tra morti e feriti".