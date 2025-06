"Tregua se Kiev si ritira", le dure condizioni di Mosca | Zelensky: "Ora scattino le sanzioni" | Trump pronto per vertice a tre

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.196. Nella nuova tornata di trattative dirette svoltasi a Istanbul, la delegazione russa ha presentato una serie di durissime richieste per una pace negoziata, e anche per un semplice cessate il fuoco. Per fermare le ostilità la Russia pretende che Kiev ritiri le sue truppe dalle quattro regioni parzialmente occupate, consegnandole alle forze di Mosca, o, in alternativa, la smobilitazione e la fine degli aiuti militari stranieri. Volodymyr Zelensky ha reagito facendo appello a Donald Trump perché adotti sanzioni contro la Russia per "costringerla" a cessare i combattimenti. E il presidente Usa, secondo la Casa Bianca, é disponibile all'invito della sua controparte turca a tenere colloqui di pace a tre in Turchia con i leader russo e ucraino. Il premier britannico Starmer ha formalizzato la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso "la minaccia" attribuita a Mosca per essere "pronto" a un ipotetico scenario di guerra. Poi ha aggiunto: "Rivedere le difese con nuovi sottomarini nucleari".