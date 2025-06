Ucraina, attacco russo su Kiev nella notte | Pressing di Merz su Trump, il presidente Usa: "Non credo che si arriverà a un accordo di pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.198. Attacco russo con droni nella notte su Kiev: esplosioni sono state segnalate in diverse zone della capitale, mentre la difesa aerea è entrata in funzione. Ricevuto alla Casa Bianca, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto appello a Donald Trump dicendo che "è la persona chiave al mondo che può davvero" fermare la guerra, e gli ha chiesto di fare "pressione sulla Russia". Ma è gelo sulla tregua: "Non penso che Russia e Ucraina firmeranno un accordo. Ho chiesto a Putin di non rispondere agli attacchi di Kiev con i droni", ha detto il tycoon. Anche Giorgia Meloni ha confermato che sulla pace "i segnali non sono incoraggianti". Intanto gli alleati della Nato si stanno avvicinando a un consenso sull'impegno del 5% del Pil da destinare alla spesa per la difesa. Lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth.