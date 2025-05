Guerra in Ucraina, la proposta di Mosca: "Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul" | Merz: "Aiuteremo l'Ucraina, anche sui missili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.192. Mosca boccia un vertice trilaterale Trump-Putin-Zelensky suggerito da Kiev, ma propone un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul per presentare il suo memorandum sul processo di pace. "Pronti all'incontro, ma i russi ci diano prima il memorandum", replica il ministro della Difesa ucraino Umerov. "In due settimane sapremo se Putin ci sta prendendo in giro o no", dice il presidente Usa Trump, mentre il segretario di Stato Rubio sente al telefono l'omologo russo Lavrov. Il cancelliere tedesco Merz intanto riceve il leader ucraino annunciando che Berlino aumenterà "il sostegno militare" senza "restrizioni" e che aiuterà Kiev a produrre missili a lunga gittata. Ira di Mosca: "Speriamo che politici ragionevoli in Germania fermino la follia di coinvolgere il loro Paese nel conflitto", reagisce il ministero degli Esteri.