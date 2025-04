La Russia apre a colloqui con Kiev "senza precondizioni" ma intanto prosegue a bombardare

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.159. Nel suo incontro con Witkoff, Putin ha detto che "la Russia è pronta a riprendere i colloqui con Kiev senza alcuna precondizione". Intanto, il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa ha dichiarato: "Dobbiamo sostenere Kiev non per fare la guerra, ma per garantire che l'Ucraina possa avere una pace giusta e sostenibile". Il Cremlino ha affermato che l'invasione ucraina della regione di Kursk è "completamente fallita" con la liberazione di tutto il territorio. Ma da Kiev smentiscono: si combatte ancora.