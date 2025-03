La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.111. Il ministro degli Esteri polacco dice di essere pronto a cercare un'alternativa a Starlink se la società di Elon Musk si dimostrasse inaffidabile per l'Ucraina. E il miliardario Usa replica: "Stai zitto, ometto. Paghi solo una piccola parte". Lo stesso Musk aveva in effetti ventilato l'ipotesi di disattivare l'accesso di Kiev al sistema, ma poi era tornato sui suoi passi: "Non spegnerò mai quei terminali". Trump torna a criticare Zelensky, accusandolo di aver "preso soldi dal nostro Paese come caramelle da un bambino durante Biden". La Gran Bretagna pensa di creare un'alleanza per la condivisione di intelligence denominata "Four Eyes", un sottogruppo del "Five Eyes" ma senza gli Usa, dopo che Donald Trump ha bloccato lo scambio di informazioni di intelligence con l'Ucraina.