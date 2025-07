Terzo partito negli Stati Uniti, non solo Musk: tutti i precedenti

Quando si pensa a uomini molto ricchi che hanno provato a inserirsi nello spazio lasciato libero da democratici e repubblicani il primo nome che viene in mente è il miliardario Ross Perot, che nel 1992 ottenne quasi il 19% del voto popolare, arrivando secondo in due Stati, ma senza portare a casa neanche un grande elettore. Andrà capito a questo punto quale è tuttavia l'obiettivo di Musk, che potrebbe puntare in realtà anche solo ad agire da "agente del caos", favorendo col suo peso uno o l'altro candidato. È quello che fece Perot, che sfruttò la sua influenza per orientare il suo elettorato a favore di Clinton, risultando decisivo con i suoi 19 milioni e 643 mila voti per la sconfitta del repubblicano George Bush. Perot, a onor del vero, ci riprovò anche quattro anni dopo, ottenendo un ragguardevole 8,4% con il suo Reform party. Anche il frontman del partito dei verdi Ralph Nader nel 2000 ebbe un ruolo importante in quella complessa tornata, terminata con il testa a testa all'ultimo voto tra Bush figlio e Al Gore. Insomma Trump è avvisato: Musk può essere un elemento di disturbo in futuro anche senza arrivare allo scontro frontale con l'ex alleato.