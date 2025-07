Elon Musk fa sul serio: verso il congresso fondativo del nuovo partito America Party

In seguito all'annuncio di Musk, la società di investimenti Azoria Partners ha rinviato la quotazione del suo fondo Azoria Tesla Convexity in Borsa. In una serie di commenti pubblicati su X l'amministratore delegato della società, James Fishback, ha esortato il Cda dell'azienda "a riunirsi immediatamente e a chiedere a Elon di chiarire le sue ambizioni politiche e valutare se siano compatibili con i suoi obblighi a tempo pieno nei confronti di Tesla in qualità di Ceo".