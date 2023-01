Star di TikTok muore a 33 anni: mangiava cibo spazzatura e scaduto

Waffler69 , questo il nickname con cui era conosciuto, era seguito da quasi due milioni di follower. E in molti ora si chiedono se non via sia un legame tra l'alimentazione sregolata e disordinata del tiktoker statunitense e il decesso.

È stato il fratello Clayton a dare l'annuncio: "Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d'urgenza in ospedale e un'ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo". Il fratello ha lanciato una raccolta di fondi online per sostenere le spese per il funerale.



In alcuni suoi video Taylor LeJeune si mostrava ai suoi follower mentre ingurgitava prosciutto, carne di manzo o frutta sciroppata risalenti addirittura al 1960.